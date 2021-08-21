Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, который также отвечает за работу в Афганистане, где у Беларуси нет диппредставительства, высказал мнение, что не стоит демонизировать движение "Талибан", которое недавно взяло под контроль Афганистан после ухода оттуда сил США. Об этом он заявил сегодня в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.





Дипломат отметил, что афганское общество в целом устало от войны. Говоря о том, возможен ли был захват власти талибами без народной поддержки, Олег Иванов обратил внимание, что достаточно легко вооруженные отряды движения в Афганистане насчитывают всего порядка 30 тыс. человек, которым должна была бы противостоять как минимум 200-тысячная армия, вооруженная современной бронетехникой и авиацией.





"Возможно ли такое победное шествие по стране, если бы их не поддерживало население? В большей степени западная пропаганда рисовала талибов, как и большинство религиозных течений на востоке, только черной краской. Это просто такая демонизация движения. Ну не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально 2-3 недель забрать", - уверен белорусский посол.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально 2-3 недель забрать" - посол Беларуси призывает не демонизировать талибов в Афганистане Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов отметил, что афганское общество в целом устало от войны.

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