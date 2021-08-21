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В Катаре прошла жеребьевка участников конкурса "Дорожный патруль" АрМИ-2021

21.08.2021 21:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории базы военной полиции Катара прошла жеребьевка команд-участниц конкурса  #АРМИ2021 "Дорожный патруль". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Белорусская команда будут выступать четвертой в "экстремальном вождении", третьей в "индивидуальной гонке" и "командной гонке", второй в "разгоне и экстренном торможении", четвертой в "замене колеса" и "экстремальной параллельной парковке" (состязание капитанов команд), а также первой в "регулировании дорожного движения", которое пройдет вне зачета.

Торжественная церемония открытия конкурса пройдет уже завтра.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская команда будут выступать четвертой в "экстремальном вождении", третьей в "индивидуальной гонке" и "командной гонке", второй в "разгоне и экстренном...
 
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