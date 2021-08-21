Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории базы военной полиции Катара прошла жеребьевка команд-участниц конкурса #АРМИ2021 "Дорожный патруль". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.





Белорусская команда будут выступать четвертой в "экстремальном вождении", третьей в "индивидуальной гонке" и "командной гонке", второй в "разгоне и экстренном торможении", четвертой в "замене колеса" и "экстремальной параллельной парковке" (состязание капитанов команд), а также первой в "регулировании дорожного движения", которое пройдет вне зачета.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Катаре прошла жеребьевка участников конкурса "Дорожный патруль" АрМИ-2021 Белорусская команда будут выступать четвертой в "экстремальном вождении", третьей в "индивидуальной гонке" и "командной гонке", второй в "разгоне и экстренном...

Торжественная церемония открытия конкурса пройдет уже завтра.-0-