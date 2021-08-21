Праздник-конкурс ткачества прошел в Минской области

Источник материала: БT

Яркий культурный праздник в эти дни проходит в Минской области. Фестиваль "Матчыны кросны" открылся парадом рушников, где каждая делегация из 16 районов представила тканые изделия, характерные для своего региона. Еще мастера за три часа должны были создать полотенце, салфетку или пояс.

Гости фестивали смогли посетить музей под открытым небом, ярмарку и более семи интерактивных площадок.





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