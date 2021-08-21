Источник материала: БT

В эти дни в Зельве проходит знаменитый "Ганненскі кірмаш". Крупнейшей аутентичной ярмарке Гродненской области 300 лет. Еще в XVI веке сюда съезжались купцы, крестьяне, цыгане и зарубежные гости. Известность она получила благодаря продаже коней - здесь их выставляли тысячами.

Сегодня этот праздник - визитная карточка Зельвенского района. Турниры всадников, уроки катания на лошадях и дегустация старобелорусских блюд. Илья Цветков погрузился в атмосферу минувших веков.

Уроки верховой езды, рыцарские турниры - флешбэки из легендарной эпохи средневековья на белорусской земле. Тот, кто приехал сегодня в Зельву в качестве гостя, наверное, может подумать, что в городе снимают масштабное историческое кино. Но на самом деле уже второй день подряд здесь шумит юбилейный "Ганненскі кірмаш" - древней ярмарке исполняется 300 лет.







По традиции в конце лета Зельва на несколько дней превращается в многообразие выставок, конкурсов и развлечений. На живописном берегу Зельвенского водохранилища уже прошли соревнования среди любителей рыбалки и конкурс лучших пловцов, открылись для жителей и гостей города и торговые ряды. В программе на сегодня масштабные реконструкции, мастер-классы и выставки.

Крупнейшей аутентичной ярмарке Гродненской области 300 лет

История древней и крайне популярной ярмарки берет свои истоки в начале XVIII века. На крупнейший сезонный рынок в Европе съезжалось до 5 тысяч купцов со всего мира. Торговали на ярмарке преимущественно лошадьми.

Кулинарные шедевры на любой вкус

Конечно, какая средневековая ярмарка может быть без дегустации старобелорусских яств. На пробу гостям кулинарные шедевры на любой, даже самый утонченный вкус.

"Эпоха викингов", "Эпоха рыцарей", "Эпоха шляхты" и "Эпоха 1812 года" - такие тематические зоны определили для рыцарских баталий.

Кульминация праздника - прибытие на ярмарку князя Сапеги. Именно Антоний Казимир Сапега в 1721 году получил привилегию на проведение в Зельве ежегодных торгов.

Средневековые песни и танцы от белорусских фолк-коллективов

Средневековые песни и танцы от белорусских фолк-коллективов для ценителей аутентичной музыкальной культуры будут звучать весь день. Финальным аккордом "Ганненскага кірмашу" станет бал у князя Сапеги.





Читайте также:



