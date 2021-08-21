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С. Наливайко: Белорусы знают, что без уплаты налогов не будет надежной социальной защиты
21.08.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще одна база для прочного фундамента внутренних ресурсов - система налогообложения. Белорусы это понимают и подтверждают делом - исправно платят налоги.
Белорусы - добросовестные налогоплательщики
На прошлогодние призывы отдельных деструктивных телеграм-каналов не осуществлять обязательные платежи ответили обратной реакцией. Об этом заявил профильный министр в проекте АТН "
Сергей Наливайко отметил: 98 % белорусов исправно платят налоги. Вся налоговая система выстроена таким образом, чтобы добропорядочным плательщикам не мешать работать.
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Еще одна база для прочного фундамента внутренних ресурсов - система налогообложения. Белорусы это понимают и подтверждают делом - исправно платят налоги. ...
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