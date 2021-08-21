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С. Наливайко: Белорусы знают, что без уплаты налогов не будет надежной социальной защиты

21.08.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одна база для прочного фундамента внутренних ресурсов - система налогообложения. Белорусы это понимают и подтверждают делом - исправно платят налоги.

Белорусы - добросовестные налогоплательщики

На прошлогодние призывы отдельных деструктивных телеграм-каналов не осуществлять обязательные платежи ответили обратной реакцией. Об этом заявил профильный министр в проекте АТН "Вопрос номер один". По словам Сергея Наливайко, белорусы знают, что без уплаты налогов не будет надежной социальной защиты: а это больничные, отпускные, пособия, зарплаты бюджетников.

Сергей Наливайко отметил: 98 % белорусов исправно платят налоги. Вся налоговая система выстроена таким образом, чтобы добропорядочным плательщикам не мешать работать.


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Еще одна база для прочного фундамента внутренних ресурсов - система налогообложения. Белорусы это понимают и подтверждают делом - исправно платят налоги. ...
 
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