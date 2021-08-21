|
М. Захарова напомнила Варшаве, по чьей вине несчастные люди оказались на границе
21.08.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Двойные стандарты западных стран в последнее время становятся привычными. Лицемерие можно победить только одним способом - правдой. Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Варшаве, по чьей вине несчастные люди оказались на границе.
Последствия западной дружбы
По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только 5 лет назад в Европу прибыло более 5 миллионов мигрантов. Такой поток получили как раз после продвижения "натовской демократии" в страны Ближнего Востока и Северной Африки. К 2020 году число беженцев и вовсе превысило 10 миллионов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двойные стандарты западных стран в последнее время становятся привычными. Лицемерие можно победить только одним способом - правдой. Накануне официальный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)