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Делегация из Ростовской области посещает памятные места Беларуси

21.08.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого. Великую Победу наши деды добыли вместе со многими народами.

Знают об этом и молодые патриоты из Ростовской области. В эти дни они дорогами памяти проезжают знаковые места Беларуси. Сегодня посетили Хатынь. В маршруте автопробега Могилев, Брест, Витебск, Минск и места памяти столичной области.

Автопробег "Дороги славы - наша история"

Участники автопробега "Дороги славы - наша история" преодолели уже более 5 тысяч километров. Делегация Ростовской области посещает города-герои и места воинской славы как в Беларуси, так и в России.


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого. Великую Победу наши деды добыли вместе со многими народами. Знают об этом и молодые...
 
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