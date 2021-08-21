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Делегация из Ростовской области посещает памятные места Беларуси
21.08.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого. Великую Победу наши деды добыли вместе со многими народами.
Знают об этом и молодые патриоты из Ростовской области. В эти дни они дорогами памяти проезжают знаковые места Беларуси. Сегодня посетили Хатынь. В маршруте автопробега Могилев, Брест, Витебск, Минск и места памяти столичной области.
Автопробег "Дороги славы - наша история"
Участники автопробега "Дороги славы - наша история" преодолели уже более 5 тысяч километров. Делегация Ростовской области посещает города-герои и места воинской славы как в Беларуси, так и в России.
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Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого. Великую Победу наши деды добыли вместе со многими народами. Знают об этом и молодые...
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