Источник материала: БT

Дата, которая для белорусов, отстоявших независимость и сохранивших мир, говорит о многом. Год исполняется автопробегам "За единую Беларусь!". Это не просто километры на авто - это открытый вызов тем, кто хотел сломить нашу страну. Не вышло. В этот день настоящие патриоты провели праздник в дороге, повторив маршрут, с которого все начиналось - от Лебяжьего до Кургана Славы.

В полдень колонна проследовала по проспектам Победителей и Независимости, завершив пробег у Кургана Славы. Именно в этом месте во время крупнейшей наступательной операции "Багратион" в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровских войск. Впоследствии Минский котел стал еще одним решающим шагом на пути к освобождению всей Беларуси. Сегодня здесь участники автопробега праздновали свою победу.

Автопробег "За единую Беларусь!" объединяет тысячи настоящих патриотов родины

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Этот год для нас был очень важным, мы сумели отстоять страну, сохранить суверенитет. И все это благодаря вот таким людям, которые душой и сердцем болеют за страну. Необходимо развивать гражданские инициативы, поддерживать их. Уверен, что все конструктивные начала будут поддержаны всегда государством, Президентом.







Большим сюрпризом для участников стал подарок от Президента страны - пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт передала представителям общественного объединения "Патриоты Беларуси" флаг с напутствием Александра Лукашенко.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Президент передал первый символичный презент, который появится в вашем новом объединении. Президент своей рукой написал: "Вы уже взрослые". После августовских событий 2020-го понятие "патриотизм" для белорусов приобрело особое значение. Все те, кто почитает ценности нашего народа, гордится суверенитетом и достижениями, уважает символику страны, выражают это своим участием в автопробегах "За единую Беларусь!". Каждые выходные инициатива собирает большое количество участников.







Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Когда мы ехали первый раз на автопробег, была скованность, стеснение. Как многие отмечают, нас было очень много, но мы были молчаливым большинством. Сегодня я вижу тех же людей, которые радуются, улыбаются, получают удовольствие от этого. Уверен, что те их первые действия очень многих разбудили. Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Все поменялось за год. У людей появилось ощущение большинства. В тот момент, когда начинались автопробеги, люди, которых действительно большинство, каждый после информационной атаки, после буллинга, наездов, угроз. Люди опешили, мы были не привыкшими. И вот эти автопробеги появились.Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

Большое видится на расстоянии, очень часто мы эту фразу говорим. С учетом того, что происходило в нашей стране за последний год, это тот случай. Мы уже видим, какую роль автопробеги сыграли во всей этой печальной истории, которая имела счастливый конец. Поэтому нельзя переоценить, что сделали эти ребята. Они собрали вокруг себя настоящих патриотов, светлых лиц. Я ни разу не столкнулся ни с каким-либо проявлением агрессии в отношении себя, своих оппонентов. Это и есть настоящий патриотизм. С декабря прошлого года официально начало работу республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси". Цели и взгляды все те же - любовь к стране, почитание традиций и память о событиях и людях, которые защищали страну и граждан.





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