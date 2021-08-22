Первые признаки сокрытия доходов назвал Министр по налогам и сборам Беларуси

Источник материала: БT

Новые формы работы, совершенствование администрирования с акцентом на цифровизацию. Налоговая служба активно модернизируется. Инспекторам бороться с "зарплатами в конвертах" помогают современные технологии. Система сама анализирует доходы и расходы граждан, если возникают вопросы, могут запросить декларацию. Профильный министр Сергей Наливайко в проекте "Вопрос номер 1" назвал первые признаки сокрытия доходов.



С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов.

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