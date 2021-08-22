|
В новый учебный год с новыми учебниками - 14 обновленных пособий объединяет национальный колорит
22.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В новых учебниках, даже решая математическую задачу, ребята будут знакомиться с достижениями страны, отдельных предприятий, культурных деятелей. На страницах появилось и больше ярких изображений. Учли разработчики и два уровня подготовки - базовый и повышенный. К наполнению содержимого пособий подключились кандидаты и профессора наук, методисты, практикующие учителя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новых учебниках, даже решая математическую задачу, ребята будут знакомиться с достижениями страны, отдельных предприятий, культурных деятелей. На страницах...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)