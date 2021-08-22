ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В новый учебный год с новыми учебниками - 14 обновленных пособий объединяет национальный колорит

22.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В новых учебниках, даже решая математическую задачу, ребята будут знакомиться с достижениями страны, отдельных предприятий, культурных деятелей. На страницах появилось и больше ярких изображений. Учли разработчики и два уровня подготовки - базовый и повышенный. К наполнению содержимого пособий подключились кандидаты и профессора наук, методисты, практикующие учителя. 

Обновление учебных программ в стране ведется с 2015 года. За это время усовершенствовано более 200 школьных пособий. Оценить новшества еще предстоит и учителям, и  школьникам. В случае необходимости программы готовы скорректировать. Разработчики соберут мнения уже по окончании учебного года.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новых учебниках, даже решая математическую задачу, ребята будут знакомиться с достижениями страны, отдельных предприятий, культурных деятелей. На страницах...
 
Новости дня
Новости общества
 
Н. Мендкович: Причина провала афганской кампании - массовая коррупция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by