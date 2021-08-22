В новый учебный год с новыми учебниками - 14 обновленных пособий объединяет национальный колорит

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В новых учебниках, даже решая математическую задачу, ребята будут знакомиться с достижениями страны, отдельных предприятий, культурных деятелей. На страницах появилось и больше ярких изображений. Учли разработчики и два уровня подготовки - базовый и повышенный. К наполнению содержимого пособий подключились кандидаты и профессора наук, методисты, практикующие учителя.



Обновление учебных программ в стране ведется с 2015 года. За это время усовершенствовано более 200 школьных пособий. Оценить новшества еще предстоит и учителям, и школьникам. В случае необходимости программы готовы скорректировать. Разработчики соберут мнения уже по окончании учебного года.



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