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Н. Мендкович: Причина провала афганской кампании - массовая коррупция
22.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Молниеносная победа талибов и крах мечтаний о современном афганском государстве - это шок и унижение для Америки и всего Запада. А одна из главных причин провала прозападного правительства - его неспособность справиться с повальной коррупцией. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По мнению эксперта, афганцы создавали целые "батальоны-призраки", чтобы получать на них деньги от США, а потом их разворовывать. Американская сторона об этом прекрасно знала, но продолжала на все закрывать глаза.
Интервью Н. Мендковича - в "Главном эфире"
Почему Кабул был взят практически без боя? Как провал афганской кампании скажется на имидже США и НАТО? Стоит ли ожидать нового миграционного кризиса в Европе, как это было после "арабской весны". Смотрите вечером в интервью
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Молниеносная победа талибов и крах мечтаний о современном афганском государстве - это шок и унижение для Америки и всего Запада. А одна из главных причин провала...
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