ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Н. Мендкович: Причина провала афганской кампании - массовая коррупция

22.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Молниеносная победа талибов и крах мечтаний о современном афганском государстве - это шок и унижение для Америки и всего Запада. А одна из главных причин провала прозападного правительства - его неспособность справиться с повальной коррупцией. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По мнению эксперта, афганцы создавали целые "батальоны-призраки", чтобы получать на них деньги от США, а потом их разворовывать. Американская сторона об этом прекрасно знала, но продолжала на все закрывать глаза.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт российского совета по международным делам:
Прежде всего, это достаточно массовая коррупция, в которой радостно участвовали и американские военные, и афганцы. По данным самих американских инструкторов, не менее трети вооружений и экипировки, которые поставлялись афганской армии, расхищались, от 20 %, по американским данным, личного состава в афганской армии, на которое поступало довольствие и жалование, это были мертвые души. А я подчеркиваю, что оборонный бюджет во многом формировался из траншей США, то есть, деньги расхищались. Об этом знала и американская сторона, об этом сообщали руководству, об этом были доклады конгрессу, но на это закрывали глаза, благодаря тому, что на этом наживалось и военное лобби.

Интервью Н. Мендковича - в "Главном эфире"


Почему Кабул был взят практически без боя? Как провал афганской кампании скажется на имидже США и НАТО? Стоит ли ожидать нового миграционного кризиса в Европе, как это было после "арабской весны". Смотрите вечером в интервью "Главному эфиру".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молниеносная победа талибов и крах мечтаний о современном афганском государстве - это шок и унижение для Америки и всего Запада. А одна из главных причин провала...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко - участникам автопробегов "За единую Беларусь", которые отметили годовщину: Вы уже взрослые!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by