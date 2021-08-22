Витебчанка стала призером чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

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15-летняя Ксения Чурсина из Витебска привезла четыре медали с чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Старт проходил в Хорватии. Школьница стала серебряным призером в подъеме по штурмовой лестнице и завоевала бронзу в эстафете 4 по 100 метров. Кроме того, сборная Беларуси, в составе которой выступали два представителя Витебской области, стала третьей в боевом развертывании и в общекомандном зачете. В пожарно-спасательный спорт талантливая девушка пришла вслед за старшими сестрами, в сборную страны попадает уже второй раз. В 2019-м году на мировом первенстве она остановилась в шаге от пьедестала, в этом году - долгожданные медали.



В Витебской области секции по пожарно-спасательному спорту есть в Новополоцке, Орше, Витебске. В каждой - около 30 ребят. С молодежью трудятся профессионалы своего дела.