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ГАИ напоминает правила парковки вблизи пешеходных переходов

22.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ГАИ усиливает контроль за стоянкой машин вблизи пешеходных переходов. Неправильно припаркованный автомобиль создает опасность, особенно для детей, которые могут неожиданно появиться на проезжей части. Только с начала текущего года в результате ДТП пострадали 54 ребенка.

За нарушение нормы грозит предупреждение или штраф - 29 рублей. В случае повторного нарушения водителю придется заплатить 58 рублей.
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Теги: Минск
 
 
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ГАИ усиливает контроль за стоянкой машин вблизи пешеходных переходов. Неправильно припаркованный автомобиль создает опасность, особенно для детей, которые могут...
 
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