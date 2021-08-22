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ГАИ напоминает правила парковки вблизи пешеходных переходов
22.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ГАИ усиливает контроль за стоянкой машин вблизи пешеходных переходов. Неправильно припаркованный автомобиль создает опасность, особенно для детей, которые могут неожиданно появиться на проезжей части. Только с начала текущего года в результате ДТП пострадали 54 ребенка.
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ГАИ усиливает контроль за стоянкой машин вблизи пешеходных переходов. Неправильно припаркованный автомобиль создает опасность, особенно для детей, которые могут...
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