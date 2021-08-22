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В Тихиничах состоялся большой концерт "Земля счастья" - подарок Александра Лукашенко

22.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарок Президента. Неделю назад во время рабочей поездки в агрогородок Тихиничи Александр Лукашенко пообещал сделать жителям района подарок - большой концерт при участии белорусских звезд. Свое слово Глава государства сдержал - большое мероприятие под названием "Земля счастья" состоялось накануне. Знаменитые отечественные исполнители подарили небольшому населенному пункту настоящий пир из красок и эмоций - собрались 5 тысяч жителей. Вход, конечно же, был свободный для всех желающих. 

Закончился масштабный праздник большим и эффектным фейерверком. Напомним, что Тихиничи входят в проект "Деревня будущего". Он направлен на благоустройство жизни в малых населенных пунктах.

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Подарок Президента. Неделю назад во время рабочей поездки в агрогородок Тихиничи Александр Лукашенко пообещал сделать жителям района подарок - большой концерт...
 
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