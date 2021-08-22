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В Тихиничах состоялся большой концерт "Земля счастья" - подарок Александра Лукашенко
22.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подарок Президента. Неделю назад во время рабочей поездки в агрогородок Тихиничи Александр Лукашенко пообещал сделать жителям района подарок - большой концерт при участии белорусских звезд. Свое слово Глава государства сдержал - большое мероприятие под названием "Земля счастья" состоялось накануне. Знаменитые отечественные исполнители подарили небольшому населенному пункту настоящий пир из красок и эмоций - собрались 5 тысяч жителей. Вход, конечно же, был свободный для всех желающих.
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Подарок Президента. Неделю назад во время рабочей поездки в агрогородок Тихиничи Александр Лукашенко пообещал сделать жителям района подарок - большой концерт...
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