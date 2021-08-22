Источник материала: БT

Число беженцев в мире перевалило за 80 миллионов человек. Такую статистику приводит ООН. Ирак, Сирия, Ливия, африканские страны и, конечно, Афганистан - все это основные государства, из которых местные жители бегут потоками. А почему люди бегут? И как живется под крылом чуждой им демократии? Почему 21 век - это эпоха невольных мигрантов. Спастись от войны, разрухи и бедности. Как вместо нормальной жизни они получили хаос и страдания.



О трагических сценариях побегов от демократии расскажем в "Понятной политике" . Смотрите в понедельник после "Панорамы".



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