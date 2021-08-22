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В России стартует международный военно-технический форум "Армия-2021"
22.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новинки от двух десятков ведущих белорусских предприятий - на международном военно-техническом форуме "Армия 2021". Официальное открытие состоится завтра, но уже сегодня журналисты смогли ознакомиться с наиболее интересными экспонатами. Например, электромеханический завод "Агат", кроме комплексов связи представил "Мобильный дом для спецназа", правда, пока только в виде макета. К услугам военных кухня, санузел, климат-контроль. Машина оснащена системой связи и полным боевым комплектом: от автоматов, до гранатометов.
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Новинки от двух десятков ведущих белорусских предприятий - на международном военно-техническом форуме "Армия 2021". Официальное открытие состоится завтра, но уже...
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