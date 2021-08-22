ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте дан старт трем международным конкурсам "АрМИ-2021": "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием"

22.08.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Торжественная церемония состоялась в Брестской крепости. Среди конкурсов, которые в этом году пройдут у нас, - "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием". Как показывает практика прошлых лет, у белорусской команды в этих конкурсах всегда лидирующие места. Состязаться за призы армейской олимпиады будут более 400 военнослужащих из 17 стран. Среди тех, кто проверит свое мастерство на белорусской земле, - снайперы, подразделения спецназа и связисты.

Уже завтра команды встретятся на первых этапах состязаний. Снайперов ждет индивидуальное упражнение в стрельбе на точность, а группы специального назначения продемонстрируют мастерство отдельных участников в упражнении "Штурм".


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественная церемония состоялась в Брестской крепости. Среди конкурсов, которые в этом году пройдут у нас, - "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Тихиничах состоялся большой концерт "Земля счастья" - подарок Александра Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by