Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России до 2027 года - Головченко

Источник материала: БелТА

Также ему задали вопрос о дате проведения следующего заседания Совета Министров Союзного государства. "У нас есть предложения, но окончательно, как это положено по процедуре, дата будет определена Постоянным комитетом Союзного государства. Рассчитываю, что в течение месяца мы выйдем на проведение заседания", - сказал Роман Головченко.-0-







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