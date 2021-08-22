Как Латушко и Тихановская в очередной раз вписали свои имена в историю белорусского правосудия

Источник материала: БT

Как мы видим, Прибалтика и Польша сами у себя разобраться не могут, зато у них хватает сил, средств и времени поддерживать откровенных маргиналов, экстремистов, а иногда и террористов с бывшей белорусской пропиской. Накануне два экземпляра, едва не разваливших достояние нации - Купаловский театр - Латушко и жена заключенного Тихановского, в очередной раз вписали свои имена в историю белорусского правосудия. Им так понравился напор талибов в Афганистане, что они начали собирать деньги на "подпольное народное ополчение", призывать к очередным акциям. Какого характера должны быть эти акции, надеюсь, объяснять не надо. Интереса у белорусов к этому шапито нет, тем более что почти каждый, проявивший интерес к этой террористической инициативе, волшебным образом оказывается в ГУБОПиК. Близкие к хунте люди рассказывают, что другого выхода у них уже нет - молчание и отсутствие инициатив, пусть и экстремистского толка, неминуемо приведут к потере грантов, охраны, квартир и домов.

Так вот, план "Перамога" таков: через Telegram люди получают инструкции о том, как расшатывать власть и победить. Все эту зарницу с флагами в лесополосе видели - режим буквально дрожит.

К счастью, этих людей в Беларуси оппозицией уже не считают, эту нишу активно занимают люди с конструктивной и неэкстремистской философией. Впрочем, беглые не успокаиваются и не брезгуют, не побоимся этого слова, жизнями белорусов. Только послушайте, нелегальные мигранты Латушко и Тихановская требуют у МВФ не выделять Беларуси миллиард долларов. Его планировали направить на устранение последствий пандемии и поддержку врачей и населения. Т. е. эти Робин Гуды отобрали деньги у белорусов и продают это белорусам же как "перамогу". Не сомневаемся, что белорусы когда-нибудь вас отблагодарят за это.





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