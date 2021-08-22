А. Сыч о том, к чему приводят непомерные геополитические амбиции, реализуемые без оглядки на собственных граждан

Источник материала: БT

Перенесемся еще в одну без пяти минут колонию США. Чиновники в странах Прибалтики уже продолжительное время осваивают достаточно прибыльный стартап под названием "русофобия". В попытках стать главными проводниками антироссийской и, с недавних пор, антикитайской политики в регионе, они постоянно находятся в готовности выпрыгнуть из штанов, доказывая свою преданность метрополии.

Паразитарная геополитика привела к закономерным последствиям: с прибалтийскими ястребятами начали разговаривать на понятном для них языке - жестко и бескомпромиссно. Беларусь, как ближайший союзник России, переориентировала свой экспорт, а Китай и вовсе закрыл свои рынки для Литвы. Экономика закономерно начала перегреваться.

Ситуацию усугубляет попытка не отставать от западных стандартов сегрегации людей. Принудительная вакцинация под угрозой увольнения вызвала протесты несогласных с такой античеловечной политикой. Эффективные менеджеры довели регион до состояния бурлящей бочки из проблем в экономике, ковидных ограничений и миграционного кризиса. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч.

Прибалтийские чиновники продолжают находиться в иллюзорном состоянии. Всю их внешнюю политику можно охарактеризовать как фантомные боли однополярного мира. Деградировавшая система государственного управления оказалась не способна оценить риски и их последствия. Рыжий кот, увидевший в зеркале льва, решил, что может играть во взрослые игры. Так литовские эффективные менеджеры озадачились открытием посольства Тайваня в своей стране с единственной целью - подразнить Китай, сделав реверанс в сторону метрополии. Ответная реакция не заставила себя ждать. Китай принял решение отозвать своего посла и, как сообщает портал Delfi, закрыл свои рынки для товаров из Литвы. Местные представители бизнеса в полной мере оценили весьма своеобразную заботу со стороны дальновидных чиновников и начали искать другую страну для переноса своего бизнеса. Релокация экспортно-ориентированных предприятий из Литвы уже замечена в Беларуси. Наша страна готова оказать содействия для взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. Для этого есть все технические условия, и даже льготные условия ведения бизнеса.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка":

На сегодняшний день индустриальный парк "Великий камень" готов предложить как литовским бизнесменам, работающим с Китаем, так и китайским бизнесменам, работающим с Литвой, в случае релокейта очень выгодные условия оперативного и конкурентоспособного переезда. Так, с точки зрения организационных моментов, мы можем предложить безвизовый режим на 180 дней, а также бесплатное и быстрое оформление всех миграционных процессов, связанных с оформлением рабочей силы, создание моментального юридического лица, компании. И собственно все услуги юридические в режиме одной станции одного окна, которая в парке уже отлажена и безукоризненно работает. С точки зрения технической, сегодня парк готов предложить для крупных проектов, которые предполагают строительство, какие-то масштабные капиталовложения, земельные участки с размещенной инфраструктурой, а с точки зрения быстрого переезда - это технологические корпуса, которых в парке девять и строятся еще. Это порядка 90 000 квадратных метров со всей необходимой инфраструктурой, куда можно в течение нескольких недель переехать и организовать производства.

В Литве седьмой месяц подряд продолжается рост цен на товары и услуги

Конфронтация с Китаем и переориентация белорусского экспорта в третьи страны через Россию серьезным образом ударило по экономике Литвы. Седьмой месяц подряд в стране продолжается рост цен на товары и услуги. Прибалтийская республика погружается в инфляционную яму. Это отражается не только на собственных гражданах, но и мигрантах, которых чиновники заперли в концентрационных лагерях. Экономический кризис не позволяет обеспечить людей минимальными условиями для проживания. Их содержат в промокаемых палатках, которые постоянно заливает дождем. Питание в лагерях не организовано, люди голодают и просят о помощи. Те, у кого сдает терпение от издевательств и неопределенности, просто бегут из лагерей. Представителей последней группы более чем из 30 мигрантов, которые вырыли подкоп под забором и сбежали, задерживали в автомобилях с иностранцами, которые вывозили их в Западную Европу. Однако эта новость практически не обсуждалась в европейской прессе. Вопрос участия организованной преступности в поставках мигрантов Евросоюз в принципе стараются не поднимать. Ведь это полностью рушит обвинения Беларуси в гибридной атаке с помощью мигрантов.

Юрий Алексеев, журналист (Латвия):

Этот конвейер перевозки из Африки, из Азии, сейчас вот из Беларуси - это чисто преступные группировки. Официальный турбизнес, который публикует в газетах: "При помощи нашей фирмы вы сможете слетать в Анталию за такие-то деньги, отель три звезды". А в преступном, точнее сказать, в теневом, я бы не стал говорить, что это преступный, это теневой бизнес, который это обеспечивает. Ну, безусловно.

Представители криминального бизнеса увидели в Прибалтике слабое звено Евросоюза. Страну, переживающую кризис государственного управления, и воспользовались ситуацией. Поток беженцев, экономическая нестабильность, вызвавшая рост цен, и ковидная сегрегация населения привели к массовым акциям протеста. Люди выходят на улицы по разным причинам. Даже те, кто уже прошел вакцинацию, поддерживают митинги, которые проходят под основным лозунгом против принудительной вакцинации. В прибалтийских странах недовольство граждан действиями чиновников дошло до того, что люди готовы протестовать под любыми лозунгами.







Дэги Караев, предприниматель, общественный активист (Латвия):

Мотивы вчера выйти на протест, наверное, в итоге были у каждого свои. Большая часть объединилась под требованием запрета принудительной вакцинации, но при этом там бала масса вакцинированных людей. Понимаете.

Вместо диалога с собственными гражданами, чиновники предпочитают строить заборы, как это было в Латвии, или заливать мирных протестующих из газовых баллонов, как это делали силовики в Литве. Прибалтийский котел внутренних противоречий и конфронтации с соседями близок к закипанию.





Читайте также: