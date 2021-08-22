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Глава Евразийского аналитического клуба Н. Мендкович о том, как провал афганской кампании скажется на имидже США и НАТО
22.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Афганистан под контролем "Талибана" - картина действительно драматическая - бегущий из Кабула президент Гани на вертолете, набитом деньгами. Отчаянные местные жители, которые пытались спастись, хватаясь буквально за стойки шасси улетающих американских самолетов, и падали вниз, разбиваясь о крыши домов. И, конечно же, реакция Соединенных Штатов, для которых афганская кампания завершается столь позорно.
Американская мечта о том, чтобы быть "незаменимой нацией" в деле построения мира, где правят ценности гражданских прав, равноправия женщин и религиозной терпимости, оказалась лишь мечтой. Почему Кабул был взят практически без боя? Как провал афганской кампании скажется на имидже США и НАТО?
Стоит ли ожидать новый миграционный кризис в Европе, как это было после Арабской весны. Ответы в интервью с известным российским политологом, главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем (видео).
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Глава Евразийского аналитического клуба Н. Мендкович о том, как провал афганской кампании скажется на имидже США и НАТО
Афганистан под контролем "Талибана" - картина действительно драматическая - бегущий из Кабула президент Гани на вертолете, набитом деньгами. Отчаянные местные...
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