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О трагических сценариях побегов от демократии расскажем в "Понятной политике" 23 августа после "Панорамы"
22.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Число беженцев в мире перевалило за 80 миллионов человек. Такую статистику приводит Организация Объединенных Наций. Ирак, Сирия, Ливия, африканские страны и тот же Афганистан - все это основные государства, из которых местные жители бегут потоками. А почему люди бегут и как живется под крылом чуждой им демократии?
Почему 21 век - это эпоха невольных мигрантов. Спастись от войны, разрухи и бедности. Как вместо нормальной жизни они получили хаос и страдания? О трагических сценариях побегов от демократии расскажем в
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О трагических сценариях побегов от демократии расскажем в "Понятной политике" 23 августа после "Панорамы"
Число беженцев в мире перевалило за 80 миллионов человек. Такую статистику приводит Организация Объединенных Наций. Ирак, Сирия, Ливия, африканские страны и тот же...
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