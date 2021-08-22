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Недетские истории о детях: как детское хобби переходит в бизнес

23.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как показывают конкурсы, подобные X-Factor, для многих родителей быть продюсерами своих маленьких чад - вполне себе норма. Когда талант не "в стол", а "на люди". Организовывают персональные выставки и выступления, шьют костюмы и развивают соцсети, отдавая значительную часть семейного бюджета. Одни дети "выстреливают" и становятся популярными, а других эта популярность душит.

Дети - нажива и реализация утраченных амбиций родителей? Или каждая вложенная и заработанная копейка - это вклад в будущее? Мы собрали несколько недетских историй. Как трехлетняя художница зарабатывает на своих полотнах тысячи долларов? Сломался ли "Волшебный кролик" после хейта? Тяжело ли слепому композитору пробиваться на сцену? Расследование "Главного эфира". Рассказывает Лидия Заблоцкая.

В этой абстракции - котики из книжки о короле Артуре и фонтан Лидского замка. Следы найдите сами. Произведение искусства за полчаса ладошками трехлетней Анабель Бондарович.

И вот так легко, быстро и в шпагате за полтора года нарисовано 85 картин. В коробке-двушке, где живет семья, работы перестали помещаться. Решили: зачем пропадать добру, часть - в презенты, остальное - на международную интернет-ярмарку.

Недетские истории о детях: как детское хобби переходит в бизнес

Павел Бондарович, папа художницы Анабель Бондарович:

Мы посмотрели, что продают люди - и там абстракция сейчас в моде оказывается. Все, что было, выставили. Прям взрывного спроса не произошло. Там слишком большая конкуренция, большое предложение. На том сайте вводишь слово "картины" - появляется 3 миллиона результатов. Если у нас что-то и купили, до сих пор расцениваем это как какое-то чудо.

Первого абстракционного "Пони" запросили в Америку за 120 долларов. Дальше родители ставили ценник, исходя из размера картины и того, за сколько продают похожую абстракцию. Так, стоимость работ Анабель варьируется от 8 до 35 тысяч долларов. Всего же бандеролью отправлено около 15 холстов в Штаты, Великобританию, Германию и Францию.

Павел Бондарович, папа художницы Анабель Бондарович:

То, что мы заработали - это на самом деле номинально, потому что, когда мы получили эту оплату, мы фактически все отдали за доставку. И все. Это мы говорим, что работы продали, но по факту все эти деньги мы туда же и потратили. Все идет - краски, холсты, поездки.

И на выставку. В июне первая персональная прошла в минском Дворце искусств. Художницу такого возраста здесь еще ни разу не выставляли - премьера! И успешная - отзывы положительные. Наша съемочная группа тоже обратилась к искусствоведу Ольге Семашко - не преувеличили ли в ценности?

Недетские истории о детях: как детское хобби переходит в бизнес

Сейчас родители заморозили продажи - прорабатывают организационно-правовые моменты и, возможно, откроют ИП.

Анабель - не первооткрыватель в детском арт-бизнесе. 20 лет назад в Бресте стали появляться вот такие открытки. Картины (на тот момент) 7-летнего художника Ярослава Сафонова. Однажды сюжет о парне показали на центральном российском телеканале. А после СССР попасть "в экран" было большой редкостью и удачей. После этого Ярослава окрестили белорусским Дали.

Этот сюжет не проплачен, как и первая персональная выставка Ярослава. В доинтернетную эпоху, когда в 90-х зарабатывали чем могли, скромная семья из Бреста начинает ходить по художникам и показывать абстрактные наброски своего четырехлетнего сына.

Вадим Сафонов, отец Ярослава Сафонова, экс-арт-менеджер художника:

Я Ярослава вначале не приветствовал. То, что он рисует. Но я пошел в библиотеку. Посмотрел все это. Люди поддержали. Сказали: "Это достойно!". Я пошел по спонсорам. Для бюджета оформить картину на то время равноценно тому, чтобы пойти в магазин и купить хорошую курицу. Или вы оформляете картину, или ваша семья питается.

В начале 2000-х Сафонов-отец стал первым в стране арт-менеджером. Запатентовал фамильный бренд и картины, занялся авторским правом, нашел крупных спонсоров. "Добро и Зло" Ярослава стало логотипом местного ЦУМа (даже печатали на пакетах), а репродукции красовались в кабинетах президентов Украины и Польши, канцлера ФРГ, министра культуры России. Работы не продавали - дарили в детские реабилитационные центры.

Вадим Сафонов, отец Ярослава Сафонова, экс-арт-менеджер художника:

Пришлось выходить на губернатора Санкт-Петербурга (на то время Матвиенко была). Кипа бумаги. Надо было и время уделить. Их логотипы. В здравоохранение писал. Столько уходило времени, этой писанины. Пока письмо уйдет, пока на него ответят.

Несколько сотен работ, контакты с первыми лицами государств, 16 персональных выставок.

Недетские истории о детях: как детское хобби переходит в бизнес

Тогда готовилась экспозиция и в посольстве Беларуси во Франции. И здесь обрывается все. Отец попадает в аварию, а сын, обучаясь в нашей Академии искусств, забирает документы после второго курса. Больше в арт-просторе о нем ни слова. Мишура медийности задушила его желание рисовать.

Чрезмерный черный пиар, отсутствие детства, крест на карьере - как только не характеризовала желтая пресса участие Юры Демидовича на детском «Евровидении» в 2009-м. Его неформатный "Волшебный кролик" обскакал по популярности даже само "Евровидение".

13-летнего парня с нежнейшим тембром обвиняли в "оккультном ритуале и сатанинском послании".

Юрий Демидович, представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2009", композитор

Юрий Демидович, представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2009", композитор:

Родителям моим, особенно маме моей… Она даже сейчас, когда вспоминает про "Евровидение", говорить про него не хочет. Для нее очень тяжелый момент. Но у меня нет никакого негатива к этому.

Сегодня - уже с красным дипломом престижной Московской консерватории. Дирижер симфонических оркестров. Поступил в аспирантуру. Пишет авторские партитуры и играет на лучших академических сценах зарубежья.

Выдержит ли испытание славой и композитор Иван Цедрик - пока не ясно. Шестиклассник, увы, не видит с рождения, потому нотная грамота - на слух и кончиками пальцев.

Свою мелодию подбирает с трех лет. И преподаватели 10-й музыкальной школы Минска не мешают. Лишь подсказывают, как удачнее разрешить аккорд.

Бабушка Вани всегда рядом. Пока мама с его младшими сопровождает на конкурсах и концертах. Никаких корыстных целей: сам тянется к фортепиано - его стремления стараются реализовывать.

Тамара Андрианова, бабушка Ивана Цедрика:

Мы спрашиваем: "Ваня, будешь участвовать?". Он: "Да, будем. Давайте попробуем". Иногда даже очень успешно получается у него. Не без вклада какого-то там. Не тысяч, не долларов, а рублей. Есть возможность - выделяем. В наше время и 70 рублей - тоже деньги значимые, потому как и малыши требуют внимания. Пытаемся, чтобы все прошло.

Стал известнее, когда сыграл на одной сцене с Президентским оркестром на одном из благотворительных концертов. Не ради хайпа и популярности - исключительно для развития. Здесь продюсером выступил Белорусский детский фонд. Он помогает Ване в продвижении, как и многим детям с особенностями. И главное - не вредит.

И пока юные самородки творят в полной свободе, родители не всегда чувствуют, где недо-, а где пере-. Забить на талант: равнодушно заставлять улыбаться через не хочу на сцене или презентации - дико. Все эти четыре истории уж точно показывают: главное - не перейти черту, когда около слова творчество появится знак равно и слово рутина. Иначе есть риск испортить еще одно талантливое имя.


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Как показывают конкурсы, подобные X-Factor, для многих родителей быть продюсерами своих маленьких чад - вполне себе норма. Когда талант не "в стол", а "на люди"....
 
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