Недетские истории о детях: как детское хобби переходит в бизнес

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Как показывают конкурсы, подобные X-Factor , для многих родителей быть продюсерами своих маленьких чад - вполне себе норма. Когда талант не "в стол", а "на люди". Организовывают персональные выставки и выступления, шьют костюмы и развивают соцсети, отдавая значительную часть семейного бюджета. Одни дети "выстреливают" и становятся популярными, а других эта популярность душит.

Дети - нажива и реализация утраченных амбиций родителей? Или каждая вложенная и заработанная копейка - это вклад в будущее? Мы собрали несколько недетских историй. Как трехлетняя художница зарабатывает на своих полотнах тысячи долларов? Сломался ли "Волшебный кролик" после хейта? Тяжело ли слепому композитору пробиваться на сцену? Расследование "Главного эфира" . Рассказывает Лидия Заблоцкая.

В этой абстракции - котики из книжки о короле Артуре и фонтан Лидского замка. Следы найдите сами. Произведение искусства за полчаса ладошками трехлетней Анабель Бондарович.

И вот так легко, быстро и в шпагате за полтора года нарисовано 85 картин. В коробке-двушке, где живет семья, работы перестали помещаться. Решили: зачем пропадать добру, часть - в презенты, остальное - на международную интернет-ярмарку.







Павел Бондарович, папа художницы Анабель Бондарович:

Мы посмотрели, что продают люди - и там абстракция сейчас в моде оказывается. Все, что было, выставили. Прям взрывного спроса не произошло. Там слишком большая конкуренция, большое предложение. На том сайте вводишь слово "картины" - появляется 3 миллиона результатов. Если у нас что-то и купили, до сих пор расцениваем это как какое-то чудо.

Первого абстракционного "Пони" запросили в Америку за 120 долларов. Дальше родители ставили ценник, исходя из размера картины и того, за сколько продают похожую абстракцию. Так, стоимость работ Анабель варьируется от 8 до 35 тысяч долларов. Всего же бандеролью отправлено около 15 холстов в Штаты, Великобританию, Германию и Францию.

Павел Бондарович, папа художницы Анабель Бондарович:

То, что мы заработали - это на самом деле номинально, потому что, когда мы получили эту оплату, мы фактически все отдали за доставку. И все. Это мы говорим, что работы продали, но по факту все эти деньги мы туда же и потратили. Все идет - краски, холсты, поездки.

И на выставку. В июне первая персональная прошла в минском Дворце искусств. Художницу такого возраста здесь еще ни разу не выставляли - премьера! И успешная - отзывы положительные. Наша съемочная группа тоже обратилась к искусствоведу Ольге Семашко - не преувеличили ли в ценности?







Сейчас родители заморозили продажи - прорабатывают организационно-правовые моменты и, возможно, откроют ИП.

Анабель - не первооткрыватель в детском арт-бизнесе. 20 лет назад в Бресте стали появляться вот такие открытки. Картины (на тот момент) 7-летнего художника Ярослава Сафонова. Однажды сюжет о парне показали на центральном российском телеканале. А после СССР попасть "в экран" было большой редкостью и удачей. После этого Ярослава окрестили белорусским Дали.

Этот сюжет не проплачен, как и первая персональная выставка Ярослава. В доинтернетную эпоху, когда в 90-х зарабатывали чем могли, скромная семья из Бреста начинает ходить по художникам и показывать абстрактные наброски своего четырехлетнего сына.

Вадим Сафонов, отец Ярослава Сафонова, экс-арт-менеджер художника:

Я Ярослава вначале не приветствовал. То, что он рисует. Но я пошел в библиотеку. Посмотрел все это. Люди поддержали. Сказали: "Это достойно!". Я пошел по спонсорам. Для бюджета оформить картину на то время равноценно тому, чтобы пойти в магазин и купить хорошую курицу. Или вы оформляете картину, или ваша семья питается.

В начале 2000-х Сафонов-отец стал первым в стране арт-менеджером. Запатентовал фамильный бренд и картины, занялся авторским правом, нашел крупных спонсоров. "Добро и Зло" Ярослава стало логотипом местного ЦУМа (даже печатали на пакетах), а репродукции красовались в кабинетах президентов Украины и Польши, канцлера ФРГ, министра культуры России. Работы не продавали - дарили в детские реабилитационные центры.

Вадим Сафонов, отец Ярослава Сафонова, экс-арт-менеджер художника:

Пришлось выходить на губернатора Санкт-Петербурга (на то время Матвиенко была). Кипа бумаги. Надо было и время уделить. Их логотипы. В здравоохранение писал. Столько уходило времени, этой писанины. Пока письмо уйдет, пока на него ответят.

Несколько сотен работ, контакты с первыми лицами государств, 16 персональных выставок.







Тогда готовилась экспозиция и в посольстве Беларуси во Франции. И здесь обрывается все. Отец попадает в аварию, а сын, обучаясь в нашей Академии искусств, забирает документы после второго курса. Больше в арт-просторе о нем ни слова. Мишура медийности задушила его желание рисовать.

Чрезмерный черный пиар, отсутствие детства, крест на карьере - как только не характеризовала желтая пресса участие Юры Демидовича на детском «Евровидении» в 2009-м. Его неформатный "Волшебный кролик" обскакал по популярности даже само "Евровидение".

13-летнего парня с нежнейшим тембром обвиняли в "оккультном ритуале и сатанинском послании".







Юрий Демидович, представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2009", композитор:

Родителям моим, особенно маме моей… Она даже сейчас, когда вспоминает про "Евровидение", говорить про него не хочет. Для нее очень тяжелый момент. Но у меня нет никакого негатива к этому.

Сегодня - уже с красным дипломом престижной Московской консерватории. Дирижер симфонических оркестров. Поступил в аспирантуру. Пишет авторские партитуры и играет на лучших академических сценах зарубежья.

Выдержит ли испытание славой и композитор Иван Цедрик - пока не ясно. Шестиклассник, увы, не видит с рождения, потому нотная грамота - на слух и кончиками пальцев.

Свою мелодию подбирает с трех лет. И преподаватели 10-й музыкальной школы Минска не мешают. Лишь подсказывают, как удачнее разрешить аккорд.

Бабушка Вани всегда рядом. Пока мама с его младшими сопровождает на конкурсах и концертах. Никаких корыстных целей: сам тянется к фортепиано - его стремления стараются реализовывать.

Тамара Андрианова, бабушка Ивана Цедрика:

Мы спрашиваем: "Ваня, будешь участвовать?". Он: "Да, будем. Давайте попробуем". Иногда даже очень успешно получается у него. Не без вклада какого-то там. Не тысяч, не долларов, а рублей. Есть возможность - выделяем. В наше время и 70 рублей - тоже деньги значимые, потому как и малыши требуют внимания. Пытаемся, чтобы все прошло.

Стал известнее, когда сыграл на одной сцене с Президентским оркестром на одном из благотворительных концертов. Не ради хайпа и популярности - исключительно для развития. Здесь продюсером выступил Белорусский детский фонд. Он помогает Ване в продвижении, как и многим детям с особенностями. И главное - не вредит.

И пока юные самородки творят в полной свободе, родители не всегда чувствуют, где недо-, а где пере-. Забить на талант: равнодушно заставлять улыбаться через не хочу на сцене или презентации - дико. Все эти четыре истории уж точно показывают: главное - не перейти черту, когда около слова творчество появится знак равно и слово рутина. Иначе есть риск испортить еще одно талантливое имя.





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