Завершился марафон телекастингов проекта Х-Factor, в котором приняли участие более 300 белорусов в возрасте от 16 до 70

Источник материала: БT

На этой неделе мы завершили марафон телекастингов проекта Х-Factor. Чтобы прослушать голоса и истории более чем трех сотен белорусов, нашим продюсерам, команде и наставникам понадобились 9 дней и 100 съемочных часов.

И это прослушивание не назовешь конвейером: каждому начинающему артисту - индивидуальный подход, максимум внимания, и, конечно, искренние комментарии от наставников.

Взять отгул на работе ради большой сцены решились таксисты, банковские работники, пенсионеры, учителя, строители, инженеры... Возраст тех, кто вышел спеть перед камерами и судьями, колеблется от 16 до 70 лет.







Заветные "да" от минимум трех членов жюри услышали 150 участников. Однако по правилам нашего телешоу в тренировочный лагерь отправились только 100 человек.

Он находится в 30-ти километрах от Минска. Буквально день на адаптацию - и уже завтра таланты участников проверят на выносливость и работоспособность. Под руководством наставников будут распеваться и за несколько часов ставить полноценные номера с нуля. Их презентация вечером, во время итоговых концертов.

По законам шоу, тренировочный этап оставит "за бортом" большую часть артистов. А мы напомним, что закулисы шоу можно посмотреть на официальной страничке X-Factor Belarus в Instagram и Tik Tok . Уже в сентябре в эфире "Беларусь 1" дневники проекта, а в октябре - первые эфиры!





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