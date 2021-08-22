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Митинг 16 августа на площади Независимости в Минске положил начало стихийно созданному народному движению #ЯМЫБАТЬКА

23.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе исполнился год с того самого митинга на площади Независимости, когда тысячи белорусов из всех уголков страны съехались поддержать Александра Лукашенко. И, собственно, именно 16 августа 2020-го многие называют точкой перелома и в медиаполе, и в умах сторонников протеста, когда стало понятно, никакое их не большинство, а 97 % - плод нездорового воображения креативщиков-мятежников, о чем позже они и рассказывали публично.

Позже еще были попытки убедить страну, что протестуют миллионы, но в 21-м веке высоких технологий сказка о вышедшем к стеле полумиллионе разбилась о суровую реальность банальной видеосъемки сверху. 500 тысяч быстро превратились в 50. Прибрать к рукам девятимиллионную страну при помощи тиражирования фото и видео уличной толпы, сопоставимой по размеру со зрителями одного рок-концерта, не удастся. Огромный митинг 16 августа на площади Независимости в Минске положил начало стихийно созданному народному движению #ЯМЫБАТЬКА. Перед собравшимися патриотами выступил Президент. Его речь многие называют самой сильной за все время президентства.

Уже на следующий день - понедельник 17 августа - Александр Лукашенко сделает еще один сильный ход. Несмотря на предупреждение о запланированных провокациях, Президент поедет, как и давно планировалось, на Минский завод колесных тягачей. Зная, что там для него приготовлена ловушка в виде группы провокаторов. Их задача была погромче кричать "Уходи!", создавать шум, мешая общаться Лукашенко с рабочими, выдавая этот спектакль за мнение народа.

Митинг 16 августа на площади Независимости в Минске положил начало стихийно созданному народному движению #ЯМЫБАТЬКА

Президент знал об этом, как и его служба безопасности. Конечно, он мог не поехать, провокаторов могли заранее зачистить, но не на того нарвались. Президент не только выступил, выслушал их со сцены, но и пошел пообщаться лицом к лицу. На этом мятеж в общем-то и закончился, как и заготовленные кричалки.


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Теги: Минск
 
 
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На этой неделе исполнился год с того самого митинга на площади Независимости, когда тысячи белорусов из всех уголков страны съехались поддержать Александра...
 
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