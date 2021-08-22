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С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за серые заработки, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов

23.08.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

21 уголовное дело возбуждено в Беларуси по фактам выдачи зарплат в конвертах. С июня в стране введена уголовная ответственность за серые заработки, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов. Максимально суровое наказание - до 12 лет лишения свободы. К сожалению, некоторые по-прежнему рискуют - ищут лазейку, чтобы скрыть доходы и прилично экономят на собственных сотрудниках. В этом вопросе Александр Лукашенко ориентирует налоговые органы и Комитет госконтроля на максимальную принципиальность и жесткость.

Налоги - это пенсии, выплаты инвалидам и многодетным семьям. В противном случае, воруют именно у этих категорий граждан. Кстати, сообщить о зарплате в конверте теперь можно и через сайт, и телеграм-канал Комитета госконтроля. Все анонимно, достаточно заполнить форму с уточняющими вопросами. Информацию проанализируют и используют во время проверочных мероприятий. Глава государства гарантировал: никаких претензий к предпринимателям и бизнесменам, которые работают по закону, не будет.

С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за серые заработки, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов

Поручения главы государства последовательны. Государственная линия осталась прежней. Прокомментировал слова Президента профильный министр в проекте "Вопрос номер один". А именно, с одной стороны, налоговая система должна быть прозрачной, а работа проверяющих органов - ненавязчивой. С другой - контроль не должен ослабнуть. 

Так, в первом полугодии 16 с половиной тысяч организаций получили уведомления с рекомендацией доплатить скрытые налоги. В бюджет добровольно возвратили около 5 миллионов рублей. Еще 2,5 миллиона компании перечислили по факту проведенных проверок. 


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21 уголовное дело возбуждено в Беларуси по фактам выдачи зарплат в конвертах. С июня в стране введена уголовная ответственность за серые заработки, неуплаченные...
 
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