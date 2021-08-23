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Экскурсии в Minsk World! Узнай о комплексе всё!
23.08.2021 09:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАВ начале нынешнего лета к списку всевозможных экскурсий в белорусской столице добавилась еще одна – в
Поспешим в строящийся
Итак, в путь! А начнется он с записи на экскурсию по просторам многофункционального комплекса
Место сбора — офис продаж по адресу П.Мстиславца, 9. Затем недолгая дорога, во время которой персональный гид, а эту роль взяли на себя менеджеры отдела продаж, ответит на все интересующие вопросы.
Уже на месте Вы сможете лично разобраться во всех преимуществах многофункционального комплекса
• пройдете по полностью завершенному кварталу
• там же экскурсантам покажут и жилье с готовыми интерьерными решениями. Спрос на такие во всех смыслах "квартиры под ключ" постоянно растет;
• посетите, прошедшие приемку дома в кварталах
• сориентируетесь в новых улицах, к слову, весьма продуманных и широких, на месте оценив транспортную доступность, в том числе и близость станций метро.
Но такое, как говорится: "Лучше один раз увидеть!".
Экскурсии на комплекс
Девелопер предлагает покупателям не просто достойную европейских и мировых стандартов недвижимость, а в первую очередь жилье доступное. Так что купить квартиру проще, чем кажется на первый взгляд.
На квартиры в
На экскурсии в многофункциональный комплекс
• узнают о планах развития микрорайонов (детские сада, школы, магазины);
• знакомятся с готовыми квартирами и уточняют ориентировочную стоимость аналогичных квартир в других домах;
• отметят для себя высокий темп строительства и степень готовности объектов;
• рассматривают готовые квартиры в уже построенных домах, и нередко выбирают аналогичные по планировочному решению в строящемся доме;
• и, конечно же, получают ответы на все вопросы, касательно акций, специальных предложений и условий покупки жилья.
В многофункциональном комплексе все продумано до мелочей и направлено на то, чтобы жители
На экскурсию достаточно взять с собой мобильный телефон, чтобы запечатлеть комплекс во всей красе, и хорошее настроение, а массу положительных эмоций мы Вам обеспечим.
Любовь к
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В начале нынешнего лета к списку всевозможных экскурсий в белорусской столице добавилась еще одна – в Minsk World.
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