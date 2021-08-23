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Международный военно-технический форум "Армия-2021" открывается в российской Кубинке

23.08.2021 09:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" в городе Кубинка Московской области России состоится открытие международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В официальной церемонии открытия мероприятий, а также в работе форума "Армия-2021" примет участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

Во время форума делегация ознакомится с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники. Наряду с этим глава оборонного ведомства проведет встречу с руководством ПАО "Корпорация Иркут" и примет участие в наблюдении за ходом проведения заездов танковых экипажей в рамках проведения конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В официальной церемонии открытия мероприятий, а также в работе форума "Армия-2021" примет участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны...
 
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