Польша предлагает Беларуси гуманитарную помощь для мигрантов

Польские власти направили дипломатическую ноту МИД Беларуси, где заявили, что готовы оказать материальную помощь мигрантам, застрявшим на белорусской границе.

В этой связи польский МИД направил дипломатическую ноту Министерству иностранных дел Беларуси. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Польши.

Польский МИД просит белорусскую сторону обозначить свои текущие потребности в связи с пребывающими в страну мигрантами из третьих стран по гуманитарным причинам.

Поскольку мигранты не могут дальше попасть на Запад, то они фактически застревают в Беларуси, несмотря на все попытки того же Ирака вернуть их обратно.

В заявлении сказано, что польские власти готовы отправить конвой с гуманитарной помощью немедленно и передать для мигрантов все необходимое для жизни. В списке: «палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства».

Как только белорусская сторона выразит согласие, польская колонна въедет через ближайший пункт пропуска через границу и будет проходить по кратчайшему маршруту к месту пребывания мигрантов.

Ранее сообщалось, что группа мигрантов оказалась заблокирована на польско-белорусской границе возле польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Это примерно 30 человек, которые не могут попасть ни на одну сторону и перемещаются между пограничными постами с 18 августа.

В июне на фоне введения санкций Евросоюза в отношении Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что контролем на границе нужно заниматься росно настолько, насколько это необходимо и выгодно Беларуси.

Как только соседние страны стали возвращать мигрантов в Беларусь, Лукашенко потребовал не впускать их обратно.

Фото Reuters