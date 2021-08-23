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В Беларуси отмечают День работников государственной статистики
23.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси сегодня День работников государственной статистики. Праздник тех, кто создает историю страны в цифрах. Белстат подготовил среднестатистический портрет работника сферы.
Трудятся в статистике в основном женщины - их 93 %. Средний возраст руководителей 46 лет, сотрудников - 43 года. Самому молодому 20, пожилому 67 лет.
Причем работники органов статистики отличаются преданностью любимому делу. Самый опытный трудится уже 43 года. Средний стаж в системе - 14 лет. Средний стаж госслужбы 15 лет. 19 лет - средний стаж руководителя.
Статистики - большая многонациональная семья: белорусов среди них более 86 %, русских 8 %, поляков 3,6 %, далее идут украинцы, армяне другие и национальности.
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