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В ссузы Беларуси на бюджет принято более 24,5 тыс. абитуриентов

23.08.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 36 тысяч абитуриентов зачислены в средние специальные учебные заведения в этом году. Из них 24,5 тысячи - на бюджет. В Министерстве образования подвели итоги приема документов.

В ведомстве отметили: баллы повысились. Прежде всего за счет совместной работы с предприятиями - заказчиками кадров. Именно под их заказ формируются наборы. В последнее время начинают расти проходные баллы на специальности профиля "техника и технологии" - такие как "автосервис" и "техническая эксплуатация транспортных средств". В учреждениях созданы все условия, чтобы с первых дней учебы окунуться в профессию. В стране работает 51 ресурсный центр. Все оснащены новейшим оборудованием и ориентированы на опережающую подготовку кадров.

Прием в учреждения профессионально-технического образования по отдельным специальностям продлен до 15 сентября. Ознакомиться с перечнем можно на сайтах учреждений.


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Более 36 тысяч абитуриентов зачислены в средние специальные учебные заведения в этом году. Из них 24,5 тысячи - на бюджет. В Министерстве образования подвели итоги...
 
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