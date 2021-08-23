Графика Л. Лейтмана в Национальном художественном музее Беларуси

Источник материала: БT

Национальный художественный музей транслирует Минск индустриальный и пейзажи проспекта Независимости 70-летней давности через графику Льва Лейтмана. Экспозиция подготовлена в честь 125-летия мастера. В последний раз срез работ ученика знаменитого Юделя Пэна и позже основателя Минского художественного училища зритель видел полвека назад. Для юбилейной выставки отобрали оригинальные "репортажи" художника с временными рамками от 1930-х до 1970-х годов прошлого столетия.

Авторы выставки концептуально разместили зарисовки Ленинского проспекта Минска (сегодня это проспект Независимости). Вместо лекции о мастере предлагают визуальную экскурсию от площади Ленина до парка Горького с обсуждением, как изменилась наша столица за 60 лет.





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