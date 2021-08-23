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Число беженцев в мире превысило 80 млн. Такую статистику приводит ООН. Ирак, Сирия, Ливия, африканские страны и, конечно, Афганистан - все это основные государства, из которых местные жители бегут потоками. Почему? Как живется под крылом чуждой им демократии? Как XXI век стал эпохой невольных мигрантов? Спастись от войны, разрухи и бедности. Как вместо нормальной жизни они получили хаос и страдания?

О трагических сценариях побегов от демократии расскажем в " Понятной политике " 23 августа после " Панорамы ".





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