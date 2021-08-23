Источник материала: БT

Сегодня будет дан официальный старт VII Международным армейским играм. В этом году они пройдут на территории одиннадцати государств. За звание лучших бороться будут более 250 команд из сорока стран мира. Также сегодня в Московской области откроется и военно-промышленный форум "Армия-2021". Какие новинки покажут наши предприятия военпрома? В каких конкурсах Армейских игр белорусы поборются за призовые места? Дарья Белоусова-Петровская побывала в парке "Патриот" и знает подробности.

На международном форуме "Армия-2021" в этом году представлено более 20 тысяч образцов вооружения. Среди них много военной техники. Свою новинку презентует и Минский завод колесных тягачей. Это бронетранспортер "Волат V2".

Впервые БТР был показан в этом году в Беларуси на выставке MILEX. Для форума "Армия-2021" машину модернизировали. На башню установили дистанционно управляемый модуль с боевой пушкой. Масса обновленного "Волата" около 20 тонн, максимальная скорость 110 км/ч. Двигатель 550 лошадиных сил, может работать от минус до плюс 45. Броня выдержит обстрел стрелковым оружием и наезд на 6-килограммовую мину.

Алексей Римашевский, генеральный директор ОАО "МЗКТ":

Для нас эта новинка хороша прежде всего тем, что это первое плавающее изделие для МЗКТ. Установлены водометные двигатели. После завершения выставки мы приступим к водным испытаниям. По расчетным характеристикам мы не менее 10 км/ч на плаву обеспечиваем.

Двадцать ведущих предприятий Беларуси представили свои новинки на форуме "Армия-2021"

Еще одна новинка из Витебска. Конструкторское бюро "Дисплей" разработало тактические очки со встроенной микросистемой. То есть вся информация поступает на мини-экран, который расположен прямо перед глазом разведчика. Он одновременно может считывать информацию и следить за обстановкой, ничем себя не выдавая.

Евгений Иванов, замдиректора ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей":

Если у солдата имеется телефон или планшет, ночью на расстоянии до 1,5 км снайпер будет его видеть отлично. То есть это сразу демаскирует его. Возможно, будет поражен. Используя данную систему, у бойца перед глазом получается монитор. Потребление мощности очень маленькое, и он отлично видит информацию, которая ему предназначена, не демаскируя его.

Армейские игры: белорусские военные представлены в двадцати семи конкурсах

Параллельно сегодня состоится и торжественное открытие Армейских игр. Участвуют сборные сорока стран мира. Белорусские военные будут бороться за награды в двадцати семи конкурсах из тридцати четырех. Снайперы, разведчики, летчики, наводчики орудий, военные инженеры, кинологи, картографы, водители, повара - у нашей сборной очень высокий рейтинг. В прошлом году в общем медальном зачете мы стали вторыми.

Один из самых ярких и эмоциональных конкурсов, где участвуют белорусы, - танковый биатлон. Наши танкисты традиционно в тройке лидеров. Завоевывали и бронзу, и серебро. В этот раз, несомненно, будут бороться за золото. Уже завтра наши экипажи выступят в индивидуальной гонке на полигоне Алабино.





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