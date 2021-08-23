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Беларусь и Россия проводят специальное учение с силами и средствами тылового обеспечения

23.08.2021 11:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 23 по 27 августа на Обуз-Лесновском полигоне, учебном центре "Лесище", а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения проводится совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Цель учения - проверка готовности и способности органов военного управления, сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке, а также подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021".

Всего в практических действиях будет задействовано более 1300 военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Цель учения - проверка готовности и способности органов военного управления, сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к...
 
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