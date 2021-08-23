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Заканчивается Успенский пост: что нужно успеть сделать?

23.08.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Подходит к концу Успенский пост. Некоторые верующие огорчены тем, что по каким-то причинам не смогли придерживаться постного питания. Но еще не поздно присоединиться ко всем говеющим. Тем более, что пост подразумевает не только и даже не столько отказ от животной пищи. Итак, что еще можно сделать для пользы своей души? На эту важную тему рассуждает протоиерей Сергий Мовсесян.

Заканчивается Успенский пост: что нужно успеть сделать?


Чем отличается пост от диеты и что делать, если не можешь держаться постного меню?




Отличие поста от диеты можно сравнить с отличием букета цветов от веника. И то, и то – суть растения, но букет цветов поднят цветами вверх, а веник опущен вниз (хотя, он очень нужен и полезен). В нынешнее время человек может не вкушать мясо и молоко, но "висеть" в социальных сетях. И вот ты не ешь мяса, но тебя нет – ни в молитве, ни в семье, ни на работе… Хорошо, чтобы человек видя и понимая свою привязанность к новостным потокам и сплетням мог отдать себе отчет в том, что это та самая зависимость, которая делает его рабом, лишенным свободы человеком. И тогда пост будет заключаться в том, чтобы от такого рода вещей как-то воздерживаться. 

Что делать, если "сорвался" во время поста?

Заканчивается Успенский пост: что нужно успеть сделать?

Предпосылка такого вопроса – представление некоего "идеального поста". Будто мы идеально постимся, а потом срываемся. Но, такого не бывает. Надо смиренно отдавать себе в этом отчет. Даже если ты не ел мяса, нужно намечать иной уровень поста. Что у тебя в мыслях? Что у тебя в чувствах? И там ты постоянно срываешься… Поэтому надо понимать, что пост – это ежедневная попытка заново строить свои отношения с Богом. 

Фото из открытых источников

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Пост подразумевает под собой не только и даже не столько отказ от животной пищи. На эту важную тему рассуждает протоиерей Сергий Мовсесян.
 
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