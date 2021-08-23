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Белорусский путь борьбы с COVID-19 себя оправдал - Кочанова
23.08.2021 12:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский путь борьбы с COVID-19 себя оправдал. Об этом в эфире программы "Евразия. Дословно" на телеканале
"Мы практически все занимались этим вопросом, поскольку это неординарная ситуация, беда, которая пришла во все страны мира. И мы понимали, что с этим надо не просто бороться, а вести целенаправленную системную работу. Собственно говоря, так и получилось. Возможно, в каких-то странах это применительно и, наверное, оправдано, когда они закрывались, вводили серьезные карантинные меры. Но мы небольшая страна, и для того, чтобы экономически выжить в этой ситуации, нам надо было, чтобы наши предприятия работали", - рассказала Наталья Кочанова.
Поэтому страна пошла по своему пути. "Мы четко работали с теми, кто заболел или кто являлся контактами первого и второго уровня. Были подключены все губернаторы, местные органы власти для того, чтобы перепрофилировать больничные учреждения, которые не занимались инфекционным профилем. Надо было закупить еще дополнительно какое-то оборудование. Были очень быстро перепрофилированы предприятия, которые стали выпускать средства индивидуальной защиты. И, конечно, мы понимали, что очень правильно поступили, когда-то сохранив санэпидемслужбы, которые внесли очень серьезный вклад в эту работу. Мы сохранили инфекционные больницы. Все это нам позволяет и сегодня работать эффективно", - отметила спикер.
"Да, выбрали свой путь. Жизнь показала, что в нашей стране эти меры себя оправдали. Та ситуация, которая складывается сегодня, говорит о том, что был выбран абсолютно правильный путь в работе с этой инфекцией. И самое главное - эти меры дали хороший результат", - констатировала председатель Совета Республики.
Спикер добавила, что в Беларуси достаточно активно проходит вакцинация от COVID-19. Только в Минске в сутки вакцинируются до 10 тыс. человек. К слову, Наталья Кочанова, как и вся ее семья, также уже прошла полный курс вакцинации.-0-
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Спикер добавила, что в Беларуси достаточно активно проходит вакцинация от COVID-19. Только в Минске в сутки вакцинируются до 10 тыс. человек. К слову, Наталья Кочанова,...
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