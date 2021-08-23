ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и ОАЭ подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества

23.08.2021 12:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ОАЭ подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего взаимовыгодного военно-технического сотрудничества по широкому спектру направлений. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Второй день военно-технического форума "Армия-2021" в деловой программе белорусской делегации начался со встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса и заместителя министра обороны по поддержке и оборонной промышленности ОАЭ Аль Джабери Мубарак Саида. Стороны обсудили реализацию текущих контрактов и перспективы взаимодействия. Отмечена заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.

22 августа состоялась встреча председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО "Кронштадт" Сергеем Богатиковым. Стороны проинформировали друг друга о возможностях предприятий в сфере создания БПЛА, обсудили перспективные проекты в данной сфере, а также отметили заинтересованность в развитии взаимодействия. Подписано соглашение о сотрудничестве между организацией Госкомвоенпрома и АО "Кронштадт".

Компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотники, которые смогут самостоятельно обходить системы ПВО. Дроны будут автоматически анализировать обстановку на поле боя и принимать необходимые решения. Российские беспилотники не уступают аналогам, в том числе китайским и израильским аппаратам.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй день военно-технического форума "Армия-2021" в деловой программе белорусской делегации начался со встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by