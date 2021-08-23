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Новая школа на тысячу мест готовится к открытию в Бобруйске

23.08.2021 12:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новая школа на тысячу мест готовится к открытию в Бобруйске. Она станет 35-й по счету и распахнет двери в быстрорастущем микрорайоне Молодежный. Идет монтаж спортивных площадок, укладка тротуарной плитки. В здании завершаются отделочные работы. С расстановкой мебели в классах помогают родители школьников. В учебном заведении будет и свой бассейн, тренажерный зал, лыжная база. Создана безбарьерная среда.

Татьяна Василевская, директор СШ № 35 г. Бобруйска:

Очень хорошие современные классы. Четыре лингафонных кабинета с современным оборудованием, два кабинета информационных технологий. Лаборатория биологии, химии, лаборатория физики тоже с новым хорошим оборудованием.

Елена Лисица, начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома:

По микрорайону на сегодня значится более 2 800 детей в возрасте от 0 до 18 лет, поэтому, безусловно, строительство объектов образования очень и очень актуально в этом микрорайоне. Буквально в прошлом году мы открыли здесь детский сад на 240 мест с бассейном, ведется активное строительство второго детского сада на 240 мест с бассейном.

Всего в школе будет 44 класса. Восемь из них - для первоклассников.


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Новая школа на тысячу мест готовится к открытию в Бобруйске. Она станет 35-й по счету и распахнет двери в быстрорастущем микрорайоне Молодежный. Идет монтаж...
 
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