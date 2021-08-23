Электродома - новый тренд в жилищном строительстве Беларуси

Источник материала: БT

Развитие энергосистемы открывает перспективы для строительной отрасли.

До конца года в Беларуси построят 135 тысяч квадратных метров жилья. Это дома, в которых электроэнергия станет основным источником отопления, подогрева воды, приготовления пищи. В регионах такие объекты возводят пока точечно, но в Смолевичах строят целый электроквартал. На площади в 3 гектара разместится 2 000 квартир. Первый дом сдадут уже в этом месяце. Пятиэтажка уже на стадии пусконаладки. Особенность - собственная котельная.

Андрей Бартось, директор УКС Смолевичского района:

У нас установлены два электрокотла мощностью по 300 киловатт каждый. Котлы производства Республики Беларусь. Это первый жилой дом, реализованный в Смолевичском районе, где электроснабжение служит основным источником теплоснабжения. Для нужд отопления будет использоваться 230 киловатт, для нужд водоснабжения 370.

После реализации планов пятилетки по строительству электрожилья ежегодная экономия природного газа для Беларуси составит 4,5 млрд кубометров.





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