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ГПК выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками
23.08.2021 13:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПК выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
"Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают регистрировать факты бесчеловечно жестокого обращения с беженцами", - рассказал Антон Бычковский.
Очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда. "На представленном видео мигранты демонстрируют телесные повреждения, полученные в ходе общения с действующими "по европейским нормам" литовскими силовиками", - отметили в ведомстве.
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Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают...
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