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ГПК выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками

23.08.2021 13:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПК выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
 
"Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают регистрировать факты бесчеловечно жестокого обращения с беженцами", - рассказал Антон Бычковский.

Очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда. "На представленном видео мигранты демонстрируют телесные повреждения, полученные в ходе общения с действующими "по европейским нормам" литовскими силовиками", - отметили в ведомстве.
 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают...
 
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