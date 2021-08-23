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Группа ИКАО прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair

23.08.2021 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Группа ИКАО прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы ИКАО по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту Минск. В совещании приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций.

По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года.

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Теги: Минск
 
 
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Группа ИКАО прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Сегодня...
 
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Группа ИКАО прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair
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