На этой неделе в Беларуси похолодает

Источник материала: БT

В Беларуси на этой неделе похолодает. Уже завтра, 24 августа, дневной максимум по стране плюс 17-20 градусов. Ночные температуры составят от 6 до 11 тепла. В центральных и северных районах осадки маловероятны. По югу в Гомельской и Брестской областях дожди сильные. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Во второй половине недели характер погоды существенно не изменится. На большей части страны дожди, возможны грозы. Температурный фон снова повысится.





Читайте также: