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На этой неделе в Беларуси похолодает
23.08.2021 14:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси на этой неделе похолодает. Уже завтра, 24 августа, дневной максимум по стране плюс 17-20 градусов. Ночные температуры составят от 6 до 11 тепла. В центральных и северных районах осадки маловероятны. По югу в Гомельской и Брестской областях дожди сильные. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Во второй половине недели характер погоды существенно не изменится. На большей части страны дожди, возможны грозы. Температурный фон снова повысится.
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В Беларуси на этой неделе похолодает. Уже завтра, 24 августа, дневной максимум по стране плюс 17-20 градусов. Ночные температуры составят от 6 до 11 тепла. В центральных...
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