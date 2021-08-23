ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участники шоу X-Factor в Беларуси осваивают петанк

23.08.2021 14:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это кадры из тренировочного лагеря X-Factor. Участники песенного шоу - мастера не только брать высокие ноты, но и метко попадать в цель. В свободное от репетиций и прочих испытаний время конкурсанты осваивают петанк. Это популярная игра в странах Восточной Европы. Ее суть - как можно ближе бросить стальные мячи к маленькому деревянному. Для многих такое развлечение в новинку. Федерация петанка и бочча провела мастер-класс. Площадку переоборудовали. До этого на ней играли в пляжный футбол.

За закулисьем шоу можно следить на официальной страничке в "Инстаграме" "X-Factor Беларусь" и в выпусках новостей.


Читайте также:



 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это кадры из тренировочного лагеря X-Factor. Участники песенного шоу - мастера не только брать высокие ноты, но и метко попадать в цель. В свободное от репетиций и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by