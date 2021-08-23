Участники шоу X-Factor в Беларуси осваивают петанк

Источник материала: БT

Это кадры из тренировочного лагеря X-Factor. Участники песенного шоу - мастера не только брать высокие ноты, но и метко попадать в цель. В свободное от репетиций и прочих испытаний время конкурсанты осваивают петанк. Это популярная игра в странах Восточной Европы. Ее суть - как можно ближе бросить стальные мячи к маленькому деревянному. Для многих такое развлечение в новинку. Федерация петанка и бочча провела мастер-класс. Площадку переоборудовали. До этого на ней играли в пляжный футбол.

За закулисьем шоу можно следить на официальной страничке в " Инстаграме " "X-Factor Беларусь" и в выпусках новостей.





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