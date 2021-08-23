Армейские игры - 2021: белорусские военные представлены в двадцати семи конкурсах

Источник материала: БT

Буквально через час будет дан официальный старт VII Армейским международным играм.

В этом году они пройдут на территории одиннадцати государств. За звание лучших бороться будут более 250 команд из сорока стран мира. Белорусы сразятся за награды в двадцати семи конкурсах из тридцати четырех. Один из самых ярких - танковый биатлон. Наши танкисты традиционно в нем в тройке лидеров.

Более 20 тыс. образцов вооружения представлены на международном форуме "Армия-2021"

Военно-промышленный форум "Армия-2021", который параллельно проходит в Московской области, уже официально открыт. На нем представлено более 20 тысяч образцов вооружения. Минский завод колесных тягачей презентует бронетранспортер "Волат V2". Машина имеет массу около 20 тонн, максимальную скорость 110 км/ч и дистанционно управляемый модуль с боевой пушкой. Броня выдержит обстрел стрелковым оружием и наезд на 6-килограммовую мину.

Есть новинки и у региональных производителей. Витебское конструкторское бюро "Дисплей" представит тактические очки со встроенной микросистемой.





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