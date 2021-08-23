Уборочная-2021: белорусский каравай весит 6 млн 204 тыс. тонн зерна

Источник материала: БT

Массовая уборочная завершена в Беларуси. Каравай-2021 весит 6 миллионов 204 тысячи тонн зерна.

Работы идут на последних 4 % площадей. Госзаказ по сдаче хлеба выполнен на 86 %. Тройка лидеров по намолоту неизменна: Минская, Брестская и Гродненская области. Активно в этом году жатва идет в Витебском регионе. Если в прошлом году на дату 23 августа там оставалось обработать чуть менее четверти площадей, сейчас всего 9 %. Параллельно аграрии начали уборку гречихи.





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