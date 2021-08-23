Источник материала: БелТА





"Площадка "Высшее образование: национальный диалог - 2021" посвящена стратегическим вопросам развития высшего образования. Будут обсуждены различные аспекты, в первую очередь стратегического характера, касающиеся развития системы высшего образования, представленной в нашей стране 50 университетами и иными организациями, которые так или иначе задействованы в этой работе. При этом планируется обсудить вопросы, посвященные развитию механизмов обеспечения качества высшего образования, связанные с повышением экспортного потенциала национальной системы высшего образования, совершенствования международных отношений на этом уровне образования, которые имеют многогранный характер и характеризуются различными траекториями развития", - рассказал Сергей Касперович.





На повестке дня - повышение механизмов взаимодействия с организациями - заказчиками кадров. "Кроме того, планируется обсудить основные нововведения, предусмотренные в новой редакции Кодекса об образовании и проектом концепции развития системы образования до 2030 года. Участие в работе диалоговой площадки принимают руководители учреждений высшего образования, проректоры, деканы, заведующие кафедрами, преподаватели различных кафедр. Планируется реальный диалог в том контексте, что вопросы будут подниматься в живом формате, будут приниматься и рассматриваться различные точки зрения, которые действительно могут внести интересные аспекты в будущее развитие системы высшего образования", - отметил начальник главного управления.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Касперович: во время педфорума обсуждаются стратегические вопросы развития высшего образования "Площадка "Высшее образование: национальный диалог - 2021" посвящена стратегическим вопросам развития высшего образования.