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Касперович: во время педфорума обсуждаются стратегические вопросы развития высшего образования

23.08.2021 14:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время республиканского педагогического форума обсуждаются стратегические вопросы развития высшего образования, заявил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на секции №7 "Высшее образование: национальный диалог - 2021" во время республиканского педагогического форума, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

"Площадка "Высшее образование: национальный диалог - 2021" посвящена стратегическим вопросам развития высшего образования. Будут обсуждены различные аспекты, в первую очередь стратегического характера, касающиеся развития системы высшего образования, представленной в нашей стране 50 университетами и иными организациями, которые так или иначе задействованы в этой работе. При этом планируется обсудить вопросы, посвященные развитию механизмов обеспечения качества высшего образования, связанные с повышением экспортного потенциала национальной системы высшего образования, совершенствования международных отношений на этом уровне образования, которые имеют многогранный характер и характеризуются различными траекториями развития", - рассказал Сергей Касперович.

На повестке дня - повышение механизмов взаимодействия с организациями - заказчиками кадров. "Кроме того, планируется обсудить основные нововведения, предусмотренные в новой редакции Кодекса об образовании и проектом концепции развития системы образования до 2030 года. Участие в работе диалоговой площадки принимают руководители учреждений высшего образования, проректоры, деканы, заведующие кафедрами, преподаватели различных кафедр. Планируется реальный диалог в том контексте, что вопросы будут подниматься в живом формате, будут приниматься и рассматриваться различные точки зрения, которые действительно могут внести интересные аспекты в будущее развитие системы высшего образования", - отметил начальник главного управления.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Площадка "Высшее образование: национальный диалог - 2021" посвящена стратегическим вопросам развития высшего образования.
 
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