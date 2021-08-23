|
Единый информационно-образовательный ресурс будет введен в промышленную эксплуатацию с 1 сентября
23.08.2021 16:06 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый информационно-образовательный ресурс будет введен в промышленную эксплуатацию с 1 сентября, сообщил журналистам директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Юрий Круглик во время мероприятия "Цифровая трансформация системы образования: основные задачи и направления развития", передает корреспондент БЕЛТА.
"Этот ресурс уже работает с 1 января в тестовом режиме. Это наш совместный проект с Национальным институтом образования и Академией последипломного образования. ГИАЦ Минобразования обеспечивает техническое сопровождение и разработку ресурса, а вот его наполнение учебными материалами - это уже наши коллеги из НИО и АПО. С 1 сентября этот ресурс заработает на полную мощь. Мы провели определенный комплекс работ, связанных с редизайном сайта, разработали дополнительно разделы", - рассказал Юрий Круглик.
Мероприятие, проводимое при поддержке ОАЦ и Министерства образования, призвано стать эффективной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации системы образования и выработки стратегических решений в данной сфере. Участие в заседании принимают представители государственных органов и организаций, занятых в области информационно-коммуникационных технологий, а также системы образования Беларуси со всех регионов страны.
В рамках заседания освещаются вопросы защиты информации, применения электронной цифровой подписи в учреждениях образования, актуальных IT-решений в сфере освещаемой темы, а также другие вопросы по тематике площадки. В частности, презентован Единый информационно-образовательный ресурс, который создан в целях поддержки учащихся при организации удаленного обучения. Данный ресурс окажет помощь в изучении учебного материала по всем учебным дисциплинам.
Также участники обсудят один из важнейших компонентов цифровизации сферы образования - создание республиканской информационной образовательной среды. Успешная и своевременная реализация данного проекта имеет огромное значение для последующего развития всей сферы образования Беларуси.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот ресурс уже работает с 1 января в тестовом режиме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)