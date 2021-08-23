Источник материала: БелТА

на совещании на собственный анализ ситуации в Афганистане и выработали общую линию действий.-0- Он также высказал надежду, что страны - участницы ОДКБ опиралисьна собственный анализ ситуации в Афганистане и выработали общую линию действий.-0-





Фото Рамиля Насибулина



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шпаковский: пока не считаю правильным демонизировать исламистское движение "Талибан" Таким мнением с журналистами поделился сегодня политолог Александр Шпаковский во время регионального форума "Беларусь адзіная" в Молодечно.

23 августа, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Не считаю правильным демонизировать исламистское движение "Талибан", пока мы не видим, что оно настроено на агрессивные действия. Таким мнением с журналистами поделился сегодня политолог Александр Шпаковский во время регионального форума "Беларусь адзіная" в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня президенты стран - участниц ОДКБ провели внеочередное совещание, на котором обсудили ситуацию в Афганистане. Мы вынуждены вовлечься в то, что происходит сейчас в этой стране. Это приход к власти исламистского движения "Талибан", которое пока не исключено из списка террористических организаций. Я бы не призывал демонизировать эту структуру, потому что пока мы не видим признаков того, что талибы настроены на агрессивные действия. Вполне возможно, что такой ярлык во многом является причиной действий западной пропаганды, а мы прекрасно знаем, как она может их навешивать на неугодные государства. Вместе с этим в основе религии талибов лежит жесткое следование традициям ислама - это повлечет за собой отток людей, которые не принимают такой расклад, видели развитие своей страны в ключе западных и других ценностей. Они будут эмигрировать из страны, в том числе через Беларусь. Мы знаем, как Польша, Литва и Латвия относятся к беженцам, поэтому меры реагирования надо принимать уже сейчас", - сказал Александр Шпаковский.