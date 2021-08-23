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Прогноз погоды на 24 августа
23.08.2021 16:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По южной половине республики скажется влияние малоподвижных атмосферных фронтов, на остальной территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. 24 августа во многих районах Брестской и Гомельской областей ожидаются сильные дожди.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении - оранжевый уровень опасности.
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По южной половине республики скажется влияние малоподвижных атмосферных фронтов, на остальной территории страны сохранится влияние области повышенного...
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